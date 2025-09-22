Массовое ДТП и дебош при задержании устроил мигрант в подмосковной Балашихе

Инцидент произошел сентябрьским вечером в минувшее воскресенье. Нетрезвый водитель на Kia Rio протаранил несколько припаркованных машин, после чего покинул салон автомобиля и начал нападать на очевидцев событий.

Конфликт во дворе на улице Авиаторов перерос в массовую драку

Как передает телеграм-канал «Осторожно, Москва», местные жители, привлеченные шумом, попытались остановить буяна. Один из них применил против него газовый баллончик, после чего вызвал наряд полиции.

Однако даже после задержания мужчина громко требовал «открыть наручники», оскорблял собравшихся и угрожал им физической расправой. Он настаивал, чтобы ему позволили лично «разобраться» с ситуацией.

Несмотря на активное сопротивление, полицейские все же смогли доставить нарушителя в отделение для дальнейшего разбирательства. В результате его опасных действий серьезные повреждения получили сразу три автомобиля. Пострадавших среди людей, к счастью, удалось избежать.

В настоящее время по факту произошедшего проводится расследование. Правоохранительные органы уже возбудили административное дело за хулиганство и оставление места ДТП.