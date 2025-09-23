Иномарка сбила несовершеннолетнюю девочку на переходе под Новороссийском

22 сентября на улице Горького в поселке Цемдолина 77-летний водитель не предоставил преимущество в движении пешеходам, которые в этот момент пересекали проезжую часть по регулируемому переходу. В результате под колеса автомобиля попал ребенок, который получил серьезные травмы.

Как сообщает телеграм-канал ГИБДД Новороссийска, мать 10-летней девочки находилась рядом с ней в момент наезда, однако она не пострадала и отказалась от помощи прибывших на место события врачей.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Особое внимание уделяется вопросу, были ли у водителя веские причины не заметить людей на «зебре».

Виновному в аварии грозит лишение «прав» и административная ответственность за грубое нарушение Правил дорожного движения и оставление места ДТП.