Иномарка сбила несовершеннолетнюю девочку на переходе под Новороссийском

Как сообщает телеграм-канал ГИБДД Новороссийска, мать 10-летней девочки находилась рядом с ней в момент наезда, однако она не пострадала и отказалась от помощи прибывших на место события врачей.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Особое внимание уделяется вопросу, были ли у водителя веские причины не заметить людей на «зебре».
Виновному в аварии грозит лишение «прав» и административная ответственность за грубое нарушение Правил дорожного движения и оставление места ДТП.