Сбил и скрылся: в Мурманске произошло сразу два наезда на пешеходов

В обоих случаях потерпевшими стали женщины. Первая, пенсионерка, получила травмы в момент, когда ее сбил автомобиль, двигавшийся задним ходом. Вторая — постарадала в ДТП на пешеходном переходе. Причем водитель, ставший виновником этой аварии, поспешил скрыться.

Как сообщили в региональном УМВД, первое происшествие случилось днем 26 августа. В районе дома № 6/4 по улице Павлова 42-летний житель Кольского района, управляя автомобилем Toyota Avensis, при движении задним ходом сбил пожилую женщину. Пенсионерка получила незначительные травмы и после осмотра врача отправилась домой.

Второй инцидент произошел в тот же день вечером, в районе дома № 28 на улице Карла Либкнехта. Водитель Mitsubishi L200, поворачивая налево, сбил 42-летнюю женщину прямо на пешеходном переходе, а после наезда скрылся с места событий и оставил пострадавшую без помощи. Впоследствии она самостоятельно обратилась в больницу.

Полиция проводит проверку по факту обоих происшествий. В настоящее ведется расследование, а также поиск водителя, скрывшегося с места ДТП.