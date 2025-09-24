В Тульской области перевернулся автобус: пострадали 15 человек

Инцидент случился в 9:15 утра 24 сентября на трассе Ефремов — Шилово в районе населенного пункта Стрельцы. Автобус марки ПАЗ осуществлял регулярный рейс по маршруту, когда водитель, заходя в крутой поворот, потерял контроль над машиной. В результате транспортное средство вынесло на обочину, и оно опрокинулось на крышу.

Авария произошла на трассе под Ефремовым

Как сообщает РИА Новости, на место происшествия незамедлительно выехали оперативные службы, включая скорую помощь и спасателей, которые организовали работу по эвакуации пострадавших. В результате травмы разной степени тяжести получили пятнадцать пассажиров, среди них оказался один несовершеннолетний.

Ефремовская межрайонная прокуратура взяла на особый контроль расследование причин этого серьезного инцидента. Работы экстренных служб и следственных действий лично координировал межрайонный прокурор Сергей Власов. Ведомство пообещало не только установить все обстоятельства аварии, но и дать оценку соблюдению законодательства организацией пассажирских перевозок.

К настоящему моменту движение на участке дороги, где произошло ДТП, полностью восстановлено.