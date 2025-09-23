Маршрутный автобус съехал в кювет в Бурятии: есть пострадавшие

Инцидент произошел около часа дня по местному времени 23 сентября. 57-летний водитель Hyundai County, перевозивший пассажиров, совершил слишком резкий маневр, в результате чего выехал с проезжей части в придорожный ров.

Водитель не справился с управлением, что и привело к ДТП

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, на месте событий работают экстренные службы, а обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов. Известно, что водитель прошел медицинское освидетельствование: оно показало отсутствие алкоголя в его крови.

Медики на месте осмотрели шесть пассажиров, среди которых находился один несовершеннолетний. По предварительной информации, все они получили только легкие травмы, на данный момент их жизни ничто не угрожает.

