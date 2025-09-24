СК взял на контроль расследование халатности после смертельного ДТП в Воронеже

Как сообщает «РИА Воронеж», центральный аппарат ведомства инициировал проверку после резонансного обращения. Мать погибшей девушки в эфире федерального телеканала обвинила полицейских в бездействии и срыве расследования. Она заявила, что виновник аварии, скрывшийся за границей, пользуется покровительством из-за связей своей семьи. Предполагаемый преступник является сыном сотрудницы областной ФНС, на данный момент он находится в федеральном розыске.
Ранее Следственный комитет (СК) уже пытался забрать материалы из МВД в свое производство, но прокурор района ответил отказом. Теперь ходатайство направили прокурору области, а председатель СК Александр Бастрыкин держит ситуацию на личном контроле.
Виновник аварии до этого уже привлекался за нарушения ПДД. Он имел более 50 неоплаченных штрафов, а в 2022 году его лишили «прав» на 18 месяцев за отказ от медосвидетельствования. Вскоре его снова остановили за вождение в пьяном виде, после чего суд назначил новый штраф и забрал В/У уже на два года.