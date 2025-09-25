В Крыму возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погиб младенец

Вечером 24 сентября на трассе между селами Пены и Жемчужина 47-летний водитель Nissan Qashqai совершал обгон и на полосе встречного движения на полном ходу врезался в ВАЗ. Лобовое столкновение привело к смерти двоих человек.

Как сообщает «МК — Крым», от удара скончались отец семейства, 32-летний мужчина, и его полугодовалый сын. В машине с ними также находились супруга погибшего и двое других детей в возрасте двух и трех лет. Все они в критическом состоянии были доставлены в ближайшую больницу.

На данный момент полиция проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства трагедии. Специалисты назначили ряд экспертиз, которые помогут дать оценку действиям каждого из водителей. Сотрудники ГИБДД проверят, соблюдали ли они Правила дорожного движения и требования к безопасной перевозке детей.

Прокуратура Крыма уточнила, что уголовное дело возбудили по особо тяжкой статье — части 5 264 УК РФ. Данная норма предусматривает ответственность за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.