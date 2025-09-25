Водитель погиб в ДТП с опрокинувшимся грузовиком под Костромой

Днем 25 сентября на 23-м километре трассы Кострома-Сандогора мужчина за рулем фуры потерял контроль над автомобилем и выехал на полосу встречного движения. Резкий маневр отбросил тяжелую машину в кювет, и только там она смогла остановиться.

Как сообщает портал top24. news, на место происшествия оперативно прибыли экипажи ДПС, скорая медицинская помощь и спасатели, однако водитель скончался — на месте событий от полученных травм.

На данный момент специалисты устанавливают точную причину ДТП. Правоохранительные органы проводят проверку, изучая все обстоятельства инцидента, в том числе состояние водителя и исправность систем грузовика.

Трасса была временно ограничена для движения, пока сотрудники экстренных служб работали над устранением последствий случившегося.