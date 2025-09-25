Водитель Toyota спровоцировал тяжелое ДТП с байкером в Мордовии

Авария случилась поздним вечером 24 сентября на 72-м километре трассы Комсомольский — Атяшево — Ардатов — Тургенево — граница с Чувашской Республикой в Ардатовском районе. По предварительной версии следствия, 53-летний мужчина за рулем Toyota Corolla совершал поворот и не предоставил преимущество в движении мотоциклу Motoland, в результате чего произошло столкновение.

Как сообщает портал info-rm, прибывшие на место медики оказали 18-летнему мотоциклисту первую помощь и доставили его в ближайшую больницу с серьезными травмами. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Водитель иномарки не пострадал. Медосвидетельствование показало, что алкоголь в его крови отсутствовал.

Интересно, что в ходе оформления ДТП инспекторы выявили целый ряд нарушений со стороны потерпевшего. Молодой человек управлял мотоциклом, не имея при себе водительского удостоверения необходимой категории. Кроме того, на нем не было мотошлема, а транспортное средство не прошло своевременную регистрацию.

На данный момент полицейские составляют в его отношении административные протоколы. Параллельно сотрудники ГИБДД проводят все необходимые экспертизы, чтобы установить окончательную причину аварии и определить степень вины каждого из участников инцидента.