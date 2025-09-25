Пассажир такси зарезал водителя и угнал его автомобиль в Ульяновской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жестокого убийства 42-летнего таксиста. Подозреваемый, 45-летний мужчина, нанес ему несколько ударов ножом и предпринял попытку скрыться с места событий, пересев на место водителя.

Как сообщает телеграм-канал СКР по Ульяновской области, угон завершился аварией: на повороте к селу Архангельское в Чердаклинском районе угонщик не вписался в поворот и съехал с трассы. В результате этого ДТП сам подозреваемый получил телесные повреждения, медики доставили его в ближайшую больницу. Тело убитого таксиста правоохранители обнаружили рядом с автомобилем.

В настоящее время следователи устанавливают точный мотив преступления и все значимые обстоятельства произошедшего, расследование инцидента продолжается.