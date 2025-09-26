Неопытный водитель устроил ДТП с пятью пострадавшими под Астраханью

Инцидент случился около семи вечера 25 сентября на 25-м километре автодороги «Астрахань-Ильинка-Красные Баррикады». 18-летний юноша, управлявший ВАЗ-2114 двигался из поселка Красные Баррикады в сторону Ильинки. Он потерял контроль над машиной, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-2108 под управлением 28-летнего мужчины.

Как сообщает портал sibnovosti.ru, в авто виновника, помимо него, находились двое несовершеннолетних пассажиров 2009 и 2010 годов рождения, а во втором — водитель и его 29-летняя супруга. Увы, но в итоге пострадали все. Медики оперативно доставили раненых в местную больницу для оказания необходимой помощи.

В настоящее время сотрудники ГИБДД Икрянинского района проводят расследование. Специалисты изучают место ДТП, техническое состояние каждого из автомобилей и другие факторы, которые могли привести к аварии.