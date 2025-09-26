В массовом ДТП с военными грузовиками под Питером пострадали люди

25 сентября на пересечении Гатчинского шоссе и Красногородской улицы колонна армейской техники устроила аварийный «паровозик», Водитель первого в колонне автомобиля резко сбросил скорость, на что не успел среагировать шофер следом идущего авто и въехал в корму лидера. Но дело на этом не закончилось.

Как сообщает «Комсомольская правда», от сильного удара прицеп второго КамАЗа отбросило на третью машину, получившую в итоге самые серьезные повреждения. Именно этот эпизод аварии и привел к наиболее тяжелым последствиям: «рулевого» зажало в кабине.

На место происшествия оперативно прибыли расчеты спасателей и машина скорой помощи. Специалисты использовали спецтехнику, чтобы освободить пострадавшего мужчину из груды искореженного металла, после чего медики доставили его в ближайшую больницу.

В настоящее время ГИБДД устанавливает все детали произошедшего, расследование продолжается.