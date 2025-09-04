Пьяный угонщик фуры устроил хаос на дороге Черкесска

В нетрезвом состоянии 45-летний мужчина, работавший грузчиком, украл Mercedes-Benz с полуприцепом у своего 47-летнего нанимателя из аула Малый Зеленчук. Во время поездки он потерял управление, фуру занесло, а «хвост» развернуло поперек дороги, что привело к столкновению с автомобилем ВАЗ-2107.

Как сообщает «МК — Ставрополь (Кавказ)», после аварии, которая случилась ночью 3 сентября на выезде из Хабезского района, преступник попытался скрыться с места событий, но его поймали правоохранители по горячим следам. При задержании выяснилось, что мужчина находился в состоянии тяжелого алкогольного опьянения и никогда не имел водительского удостоверения.

В результате столкновения водитель LADA получил серьезные травмы, прибывшая бригада медиков доставила его в ближайшую больницу. Грузовик Mercedes-Benz с полуприцепом вернули законному владельцу.

Расследование инцидента продолжается, против задержанного возбуждены уголовные и административные дела по нескольким статьям, включая угон транспортного средства, оставление места ДТП и отказ от прохождения медосвидетельствования.