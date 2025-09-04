Пьяный угонщик фуры устроил хаос на дороге Черкесска

Как сообщает «МК — Ставрополь (Кавказ)», после аварии, которая случилась ночью 3 сентября на выезде из Хабезского района, преступник попытался скрыться с места событий, но его поймали правоохранители по горячим следам. При задержании выяснилось, что мужчина находился в состоянии тяжелого алкогольного опьянения и никогда не имел водительского удостоверения.
В результате столкновения водитель LADA получил серьезные травмы, прибывшая бригада медиков доставила его в ближайшую больницу. Грузовик Mercedes-Benz с полуприцепом вернули законному владельцу.
Расследование инцидента продолжается, против задержанного возбуждены уголовные и административные дела по нескольким статьям, включая угон транспортного средства, оставление места ДТП и отказ от прохождения медосвидетельствования.