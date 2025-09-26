Желание поесть шаурмы привело к уголовному делу для водителя под Мурманском

Как сообщает «МК — Мурманск», в какой-то момент он потерял контроль над машиной и столкнулся с другим автомобилем. Осознав тяжесть последствий, нарушитель попытался скрыться с места аварии. Однако полицейские оперативно установили личность подозреваемого и в кратчайшие сроки его задержали.
На допросе мужчина полностью признал свою вину. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Максимальное возможное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет. Но пока суд избрал для любителя шаурмы меру пресечения в виде подписки о невыезде.