Желание поесть шаурмы привело к уголовному делу для водителя под Мурманском

Жительница села Алакуртти отдала свой автомобиль на ремонт знакомому 55-летнему мужчине из Кандалакши. Она категорически запретила ему использовать транспортное средство для личных поездок, однако 25 сентября он все равно сел за руль и отправился в город с единственной целью — купить шаурму.

Мужчина без спроса взял чужой автомобиль и устроил на нем ДТП

Как сообщает «МК — Мурманск», в какой-то момент он потерял контроль над машиной и столкнулся с другим автомобилем. Осознав тяжесть последствий, нарушитель попытался скрыться с места аварии. Однако полицейские оперативно установили личность подозреваемого и в кратчайшие сроки его задержали.

На допросе мужчина полностью признал свою вину. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Максимальное возможное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет. Но пока суд избрал для любителя шаурмы меру пресечения в виде подписки о невыезде.