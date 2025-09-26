Водитель легковушки устроил «бесконтактное» ДТП с переворотом «Газели» в Крыму

Легковушка грубо подрезала микроавтобус, водитель которого попытался избежать столкновения, но потерял контроль над машиной. В результате неудачного маневра «Газель» перескочила через дорожное ограждение, перевернулась и вылетела с трассы.

Как сообщает телеграм-канал «СпецДорПроект», инцидент произошел в Симферополе 26 сентября. Что примечательно, нарушитель даже не снизил скорость после «бесконтактного» ДТП, а просто скрылся с места аварии. Конечно, можно предположить, что он не заметил того, что натворил, но это вряд ли. Правоохранительные органы продолжают его искать.

Экстренные службы оперативно прибыли на место аварии для ликвидации последствий и установления всех обстоятельств дела, однако судьба водителя «Газели» остается неизвестной. Пассажиров, по данным полиции, в микроавтобусе не было — в кабине находился только один человек.