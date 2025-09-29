Организаторов опасного свадебного дрифта со стрельбой задержали в Ингушетии

Как сообщает агентство «Интерфакс», полиция задержала восьмерых подозреваемых, чьи личности установили после опознания через социальные сети. Расследование показало, что все они принимали участие в свадебном кортеже.
Особое внимание уделили стрельбе. На жителя Назрани, находившегося за рулем Mercedes-Benz, из которого открыли огонь в воздух, составили административный протокол за отсутствие полиса ОСАГО. Эксперты изъяли у него охолощенное оружие для баллистической экспертизы.
На данный момент оперативные службы продолжают устанавливать личности других людей, причастных к этому масштабному нарушению общественного порядка.