Дочь главаря банды Цапков протаранила на «Мерседесе» дом под Таганрогом

Как сообщает телеграм-канал Mash, в салоне автомобиля в момент инцидента находился также сын местного прокурора, а сама нарушительница вела себя агрессивно в процессе задержания. Анастасия Цапок угрожала прибывшим сотрудникам ГИБДД увольнениями, запрещала снимать себя на видео и обещала очевидцам событий большие проблемы в будущем.
И это не первый случай нарушения ПДД с ее стороны: за последние два года девушка накопила почти две сотни штрафов за превышения скорости. В полиция пока что не комментировали эту информацию и не подтвердили ни факт ДТП, ни личность виновницы.