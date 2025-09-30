Дочь главаря банды Цапков протаранила на «Мерседесе» дом под Таганрогом

Авария случилась ночью 28 сентября в селе Николаевка. За рулем автомобиля Mercedes-AMG GT 63S находилась дочь покойного лидера знаменитой банды Сергея Цапка. По неподтвержденной информации, девушка была под воздействием алкоголя, что и стало причиной потери контроля над машиной.

Как сообщает телеграм-канал Mash, в салоне автомобиля в момент инцидента находился также сын местного прокурора, а сама нарушительница вела себя агрессивно в процессе задержания. Анастасия Цапок угрожала прибывшим сотрудникам ГИБДД увольнениями, запрещала снимать себя на видео и обещала очевидцам событий большие проблемы в будущем.

И это не первый случай нарушения ПДД с ее стороны: за последние два года девушка накопила почти две сотни штрафов за превышения скорости. В полиция пока что не комментировали эту информацию и не подтвердили ни факт ДТП, ни личность виновницы.