Пьяная автомобилистка устроила хаос, проехав 5 км по встречке, в Таиланде

Инцидент произошел вечером 30 сентября на дороге Ратчапхрук в провинции Нонтхабури, где 37-летняя женщина за рулем BMW проехала по встречке около пяти километров. Ее действия вынуждали других водителей экстренно тормозить и уворачиваться, но без аварий не обошлось.

Как сообщает издание Khaosod, одна из свидетельниц событий рассказала полиции, что ей пришлось совершить резкий маневр, чтобы избежать лобового столкновения, после чего в ее автомобиль врезались пять следующих позади машин. По аналогичному сценарию повреждения получили еще пять транспортных средств, среди которых оказались два спорткара — Porsche 911 Carrera и Cayenne. Остановилась нарушительница только после того, как ее BMW «встретился» лоб в лоб с Toyota Pickup, перевозившим кокосы.

Когда журналисты поинтересовались у женщины о причинах ее действий, та лишь рассмеялась и заявила, что все это было «просто ради забавы». Она призналась, что выпила и хотела спать.

Виновнице предъявили официальные обвинения в управлении автомобилем в состоянии опьянения, а также в массовом причинении вреда здоровью и ущерба имуществу. На данный момент она остается под стражей.