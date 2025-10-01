Начинающий водитель устроил ДТП с двумя погибшими в Приморье

Днем 30 сентября молодой человек за рулем Toyota Mark X двигался по трассе Хабаровск-Владивосток в Спасском округе, когда внезапно потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-21043.

С момента получения «прав» он уже успел нарушить ПДД девять раз

Как сообщает «Комсомольская Правда — Дальний Восток», мощный удар оказался фатальным для пожилой пары в ВАЗе: 71-летний водитель и его 67-летняя пассажирка скончались на месте аварии. Сам 18-летний виновник и 19-летний юноша в салоне его машины получили серьезные травмы, медики госпитализировали их в ближайшую больницу.

Расследование инцидента установило важную деталь: несмотря на то, что молодой человек получил водительское удостоверение только в этом году, за ним уже числилось девять случаев нарушения Правил дорожного движения.

В настоящее время полицейские продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего. Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.