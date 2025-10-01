Подросток на автомобиле преследовал двух подруг, а потом сбил их насмерть

Девушки двигались на велосипедах по пешеходной тропе, куда внезапно свернул внедорожник Jeep, чтобы намеренно их сбить. От удара одну пострадавшую отбросило на несколько метров, а ее велик застрял под автомобилем. Она погибла — как и ее подруга. Водитель же попытался скрыться, но врезался в припаркованную неподалеку машину.

Как сообщает телеканал FOX 5 NY, все случилось днем 30 сентября на Бернсайд-авеню в Нью-Джерси (США). Изначально полиция квалифицировала ДТП как обычный дорожный инцидент, однако очень скоро выяснились тревожные детали, которые указывают на то, что нарушитель совершил наезд умышленно.

17-летний юноша на протяжении долгого времени преследовал одну из пострадавших. Он постоянно дежурил около ее дома, вел назойливую слежку как в интернете, так и в реальной жизни.

Полиция продолжает расследовать обстоятельства этого жуткого дела. Вечером того же дня жители района провели поминальную панихиду в память о юных подругах.