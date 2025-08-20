Водитель на Opel умышленно сбил курьера в Подмосковье

Инцидент произошел на улице Мира в подмосковном Раменском. Доставщик двигался в сторону улицы Чугунова, когда автомобиль Opel выезжал с Махова. Водитель легковушки не захотел уступать дорогу, что привело к последующему столкновению.

Конфликт на дороге привел к аварии с наездом

Как сообщил телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва», все началось с того, что автомобилист, выезжая с второстепенной дороги, увидел курьера на велосипеде, однако принял решение не пропускать его. Раздосадованный сложившейся ситуацией, он подал звуковой сигнал, после чего ускорился, догнал велосипедиста и намеренно ударил в заднее колесо.

Курьер в результате удара упал. Свидетели подчеркнули, что водитель действовал преднамеренно, это не было случайным столкновением.

Автомобиль Opel продолжил движение после инцидента, но позднее полиция его все же остановила. Теперь дело перейдет в руки правоохранителей для расследования обстоятельств.