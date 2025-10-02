У грузовика оторвалось колесо и насмерть сбило пешехода в Подмосковье

Как сообщает телеграм-канал Mash, неожиданно у большегруза прямо на ходу отсоединилось одно из колес, на большой скорости выкатилось на обочину и ударило прохожую по голове.
В результате пострадавшая получила тяжелейшие травмы, от которых скончалась еще до прибытия скорой. На данный момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и причины случившегося.
