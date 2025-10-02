У грузовика оторвалось колесо и насмерть сбило пешехода в Подмосковье

Инцидент случился поздним вечером 1 октября на Ярославском шоссе, когда 32-летняя девушка шла вдоль дороги в районе Мытищинского машиностроительного завода.

Как сообщает телеграм-канал Mash, неожиданно у большегруза прямо на ходу отсоединилось одно из колес, на большой скорости выкатилось на обочину и ударило прохожую по голове.

В результате пострадавшая получила тяжелейшие травмы, от которых скончалась еще до прибытия скорой. На данный момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Калининграде грузовой автомобиль насмерть сбил 9-летнего ребенка прямо на пешеходном переходе.