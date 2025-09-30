Водитель на Ford устроил цепную аварию в Мурманске

Инцидент произошел утром 29 сентября в жилом районе Росляково, когда мужчина за рулем Ford Fiesta двигался по улице Североморского шоссе со стороны города.

Как сообщает «МК — Мурманск», он не рассчитал безопасный интервал до впереди идущей машины, и в результате резкой остановки его Ford врезался в LADA Largus, которую по инерции отбросило в Hyundai.

В результате только один человек получил травмы — виновник аварии. Но, к счастью, незначительные. Экстренные службы оперативно прибыли на место для ликвидации последствий ДТП.

