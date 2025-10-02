Машина самопроизвольно завелась и сбила мужчину в Кирове

30 сентября надзорные органы завершили расследование инцидента, который случился еще 22 июля. 54-летний работник станции техобслуживания выполнял манипуляции с аккумулятором, когда неожиданно у автомобиля запустился двигатель.

Пострадавший оказался зажат во время проведения ТО

Как сообщает портал «proгород», машина сдвинулась с места и придавила мужчину, нанеся ему серьезные травмы. Вопросов возникает много, но подробностей нет.

Надзорные органы установили, что предприятие не обеспечило сотрудников необходимым оборудованием, которое могло бы предотвратить подобные происшествия. Также сам пострадавший не прошел надлежащее обучение, но, несмотря на это, его допустили к работе.

На основании всех фактов правоохранители планируют привлечь юридическое лицо и должностных лиц к административной ответственности за несоблюдение требований безопасности.