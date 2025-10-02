85

Водитель-мигрант сбил сотрудника аэропорта, чтобы не платить за парковку

Тот пытался преградить путь автомобилю конусом

Инцидент случился на стоянке около терминала B аэропорта Шереметьево еще 18 сентября, но известно о нем стало только сейчас. Причина аварии — нежелание таксиста оплачивать парковку.

Автор
Александр Проневский

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», в момент, когда работник службы безопасности выставлял перед автомобилем ограждение на выезде с платной парковки, преступник, недолго думая, пошел на отчаянный шаг — он переехал мужчину и предпринял попытку скрыться. Однако полиция оперативно задержала нападавшего, а потерпевшего с серьезными травмами доставили в больницу.

Проверка показала, что это не первый случай нарушения ПДД со стороны водителя-мигранта. Следователи уже возбудили в его отношении уголовное дело, а расследование инцидента продолжается.

