Неизвестный водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Инцидент произошел в ночь на 3 октября на 121-м километре автодороги. Неустановленный автомобиль предположительно черного цвета двигался со стороны Кемерово в направлении Новосибирска и совершил наезд на пешехода, который шел в попутном направлении.

Как сообщает портал «сиб.фм», от полученных травм мужчина 1990 года рождения скончался до прибытия бригады скорой помощи. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность виновника аварии, который даже не попытался оказать помощь пострадавшему и сбежал с места смертельного ДТП.

На данный момент эксперты изучают записи с ближайших камер видеонаблюдения, а также просят свидетелей случившегося связаться с ними. Точная модель машины-убийцы пока остается неизвестной, что осложняет поиски.

