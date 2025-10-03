Белорусские школьники изучают устройство машин, прыгая по ним

Широкое распространение в соцсетях получил видеоролик, на кадрах которого видно, как четыре малолетки азартно скачут по кузову старенькой иномарки. Инцидент засняли во дворе одного из жилых домов в Гродно.

Как сообщает портал «Зеркало», сотрудники белорусской милиции оперативно установили всех участников случившегося. Ими оказались два первоклассника и их соседки по дому, ученицы четвертого и шестого класса одной из местных школ.

Стоит подчеркнуть, что поскольку никто из нарушителей, объяснивших свое поведение желанием «изучить машину со всех сторон», не достиг возраста привлечения к административной ответственности, то штрафы им не грозили.

А владелец транспортного средства позже рассказал журналистам, что автомобиль не получил повреждений, поэтому к детям и их родителям претензий он не имеет. Несмотря на это, правоохранители совместно с педагогами провели с малолетними хулиганами профилактическую беседу.