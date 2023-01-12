10 cамых неубиваемых десятилетних иномарок на российском рынке

Неожиданно самыми надежными иномарками оказались модели корейских марок и ожидаемо — японских. Специалисты «Автотеки» проанализировали статистику зафиксированных в 2022 году ремонтов десятилетних автомобилей и поделились с нами результатами исследования. Причем в ходе проверки рассматривались машины исключительно массового сегмента. И вы удивитесь — среди них нашлись даже «китайцы». Неужели модели «поднебесных» брендов тоже научились изготавливаться с прицелом на надежность? По крайней мере, ребятам из КНР так кажется. Впрочем, судите сами. И не судите строго…

Безоговорочным лидером среди иномарок, реже всего попадавших с поломками в технические центры в 2022 году, стала Kia Optima. В вышесказанном сейчас наверняка усомнились даже таксисты: не верится, но факт. Отчеты о проведении ремонта этих машин говорят сами за себя. Правда, не исключено, что автовладельцы самостоятельно чинят корейскую легковушку, либо загоняют ее к проверенным мастерам гаражных мастерских.

Кстати, несколько месяцев назад азиаты объявили об отзыве более 250 000 автомобилей Kia Optima, произведенных в период с 2011-го по 2013 год. Причиной сервисной кампании стали плохо закрепленные в потолке автомобиля пластины из металла, играющие роль энергопоглощающей конструкции. Из-за них при ДТП возможен риск получения травм. Впрочем, не суть: едем дальше…

Второе и третье места застолбили за собой Daewoo Matiz и Daewoo Nexia. Да-да, они все еще живы! Скажем больше: ту пиццу или бургер, что вы накануне ели, доставил вам курьер как раз на одной из этих машин. Все же они надежнее велосипеда…