Porsche Cayenne проломил ограждение и упал в реку

Трагедия произошла утром 3 октября в Центральном районе города. Автомобиль двигался по улице Чайковского, когда водитель потерял контроль над машиной и, проломив ограждение набережной, рухнул на своей иномарке в Фонтанку.

Как сообщает телеграм-канал МВД России по Санкт-Петербургу, прибывшие на место спасатели извлекли из заблокированного авто двух человек. К сожалению, девушка-пассажир скончалась на месте до приезда помощи.

Сам виновник ДТП выжил, сейчас он с травмами средней тяжести находится в больнице. Правоохранители сразу обратили внимание на неадекватное состояние мужчины — у него присутствовали явные признаки алкогольного опьянения. Однако гражданин отказался проходить официальное медицинское освидетельствование. На данный момент расследование инцидента продолжается.