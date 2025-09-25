Автомобиль разорвало пополам в ДТП с пьяным водителем на Камчатке

Инцидент случился днем 23 сентября на третьем километре трассы Обрадиоцентр — Елизово. 26-летний мужчина за рулем Toyota Chaser находился в состоянии тяжелого алкогольного опьянения: не рассчитал безопасную скорость движения и потерял контроль над автомобилем. В результате заноса его машину выбросило на встречную полосу, где она лоб в лоб столкнулась с Toyota Highlander.

Трое человек пострадали в результате аварии в Елизовском округе

Как сообщает портал KamchatkaMedia, мощный удар буквально располовинил Toyota Chaser, а все участники ДТП получили тяжелейшие травмы, включая 61-летнего водителя второго авто и его 66-летнего пассажира. Медики оперативно прибыли на место происшествия и оказали всем троим необходимую помощь. Сейчас они находятся в больнице, информация о их текущем состоянии не раскрывается.

В отношении виновника ДТП правоохранительные органы уже возбудили дела по сразу нескольким статьям. Полиция продолжает расследование всех обстоятельств случившегося, чтобы дать окончательную правовую оценку действиям нетрезвого водителя.