КамАЗ столкнулся с пассажирским поездом в Татарстане

Авария случилась днем 7 октября на 753-м километре Горьковской железной дороги около станции Свияжск. По предварительной информации, грузовик остановился на путях прямо перед составом, следовавшим по маршруту из Казани в Санкт-Петербург.

Как сообщает РИА Новости, к счастью, обошлось без жертв, однако оба транспортных средства получили серьезные повреждения. После столкновения железнодорожникам потребовалось заменить локомотив, и лишь после этого поезд смог продолжить свой путь со значительной задержкой.

Водителю грузовика медики оказали необходимую помощь на месте, его состояние не вызывает опасений. Правоохранительные органы продолжают расследование по факту ДТП. Помимо этого, началась проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».