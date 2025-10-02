Годовалая девочка погибла в лобовом ДТП с грузовиком в Татарстане

Вечером 1 октября на 823-м километре федеральной трассы М7 «Волга» 39-летняя женщина за рулем Hyundai потеряла контроль над машиной и лоб в лоб врезалась в припаркованную фуру марки Shacman.

Как сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан», ребенок в салоне авто получил серьезные травмы и скончался на месте до приезда врачей. Известно, что годовалая девочка приходилась автомобилистке дочерью.

На место событий незамедлительно выехал прокурор Высокогорского района Рим Сунгатуллин для координации действий экстренных служб и контроля хода расследования. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

