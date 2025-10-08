Курение в автомобиле спровоцировало мощный взрыв в Орске

События развернулись в районе садовых участков близ площади Гагарина. 64-летний водитель LADA Vesta находился в машине вместе со своей 61-летней пассажиркой и решил закурить. В этот момент на заднем сиденье лежал баллон с очистителем, в котором образовалась утечка. Взрывоопасные пары заполнили замкнутое пространство, а искра от зажигалки привела к их возгоранию.

Информация об инциденте, который произошел еще 4 октября, появилась в официальном телеграм-канале Управления МВД России по Оренбургской области. Сообщается, что пожилой паре удалось самостоятельно выбраться из горящего авто еще до приезда спасателей.

Медики госпитализировали пострадавших с серьезными травмами — сейчас врачи оценивают их состояние как стабильное, но тяжелое. А автомобиль полностью уничтожен и восстановлению не подлежит.

Правоохранительные органы продолжают расследование случившегося.