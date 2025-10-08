Смертельное ДТП из-за рассыпанного угля произошло на трассе под Красноярском

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Красноярского края, спустя несколько минут на том участке оказался Kia Rio, который моментально потерял сцепление с загрязненным покрытием, вылетел на обочину и врезался в опору освещения. После столкновения водитель легковушки и один из его пассажиров сумели выбраться из поврежденного авто и попытались помочь женщине, оставшейся в салоне.
В этот момент произошло второе ДТП: Hyundai NF также не удержался на засыпанной углем дороге, сбил двух мужчин и врезался в тот же фонарный столб. От полученных ран 34-летний водитель Kia Rio скончался на месте до приезда помощи. Оба пассажира легковушки и шофер из Hyundai с травмами средней тяжести попали в больницу.
Расследование инцидента продолжается.