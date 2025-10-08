Три человека погибли в ДТП с опрокидыванием машины под Самарой

Трагедия произошла днем 8 октября на одной из трасс Самарской области. По предварительным данным, LADA Priora по неизвестным пока причинам съехала в кювет и опрокинулась.

Как сообщает ТАСС, спасательные и медицинские бригады, прибывшие на место вызова, констатировали смерть водителя и двух его пассажиров. Еще один пострадавший чудом выжил, с тяжелым травмами врачи доставили его в центральную районную больницу для оказания неотложной помощи.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося, расследование инцидента продолжается.

