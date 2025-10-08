Три человека погибли в ДТП с опрокидыванием машины под Самарой

Как сообщает ТАСС, спасательные и медицинские бригады, прибывшие на место вызова, констатировали смерть водителя и двух его пассажиров. Еще один пострадавший чудом выжил, с тяжелым травмами врачи доставили его в центральную районную больницу для оказания неотложной помощи.
Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося, расследование инцидента продолжается.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что во Владимирской области у LADA Vesta заклинило руль, машина вылетела в кювет и трижды перевернулась.