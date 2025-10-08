Россиян предупредили о новой схеме мошенничества при покупке авто

О новой схеме «развода» рассказал автомобилист из Сибири, потерявший почти 2 млн рублей. Он нашел в социальных сетях группу, предлагающую доставку китайского кроссовера Lynk&Co 05 всего за 20 дней и, главное, по привлекательной цене в 1,8 млн рублей. Ключевым условием сделки была полная оплата криптовалютой.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, предложение не вызвало у мужчины подозрений из-за множества восторженных отзывов в чате и высоких оценок продавца. Менеджер настойчиво убеждал его поторопиться с оплатой, ссылаясь на грядущее повышение цен из-за увеличения утилизационного сбора с 1 ноября.

Под руководством злоумышленников Кирилл установил на свой смартфон специальное приложение, прошел обучение по его использованию и перевел на счет полную сумму для «подтверждения платежеспособности». После этого «менеджеры» прислали ссылку, по которой якобы можно отслеживать статус сделки. Однако она оказалась подложной: мошенники получили доступ к криптокошельку клиента и мгновенно его опустошили.

Стоит отметить, что покупка автомобилей за криптовалюту в России сопряжена не только с рисками мошенничества, но и с юридическими последствиями, включая крупные штрафы, поскольку такой способ расчетов запрещен законодательством.