Подростки на багги сбили двух 4-летних детей в Подмосковье

События развернулись вечером 8 октября на улице Карла Маркса. За рулем багги находился юноша в возрасте 16 лет, на пассажирском месте — его ровесник. Рулевой не успел остановиться перед «зеброй» и сбил двоих малышей, которые вместе с родителями переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Как сообщает телеграм-канал Mash, вместо того чтобы остановиться и оказать помощь, водитель попытался скрыться. Однако ситуацию взяли под контроль местные жители, в числе которых оказались и родители потерпевших. Они задержали нарушителей и передали их в руки полиции.

Очевидцы отмечают, что виновники ДТП вели себя очень эмоционально — они плакали и умоляли отпустить их, уверяя, что дома их «убьют».

Прибывшие на место медики осмотрели и доставили пострадавших в ближайшую больницу, их состояние на данный момент неизвестно.

Прокуратура Московской области взяла ситуацию под особый контроль. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции продолжают расследование, выясняется причина, по которой несовершеннолетний без водительских «прав» сел за руль и выехал на дорогу общего пользования.