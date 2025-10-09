Миллионы автомобилей сутки стояли в гигантской пробке на подъездах к Пекину

Возвращение домой после праздничных каникул обернулось для миллионов жителей Поднебесной настоящим испытанием. Так, широчайшая автомагистраль Пекин-Гонконг-Макао превратилась на десятки километров в неподвижную парковку, где люди проводили более суток.

Как сообщает телеграм-канал «Автомания», масштабные затруднения возникли к концу первой недели октября, когда миллионы китайцев одновременно отправились в обратный путь после празднования Дня образования КНР.

Традиционная «Золотая неделя» ежегодно приводит к рекордной транспортной нагрузке: китайцы посещают родные города, отправляются на курорты или участвуют в праздничных мероприятиях.

В этом году ситуацию усугубил рост числа частных автомобилей и концентрация потока на основных магистралях. Водители проводили в дороге по 20-30 часов, многие из них заранее подготовились — запаслись водой и продуктами, но даже это не спасало от утомительного ожидания.