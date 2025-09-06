Турист не проедет: как региональные власти издеваются над автопутешественниками

Чтобы турист — особенно моторизованный, на собственных «колесах» — приехал и оставил приличные деньги в чужом регионе, инвестировав по факту в местный бизнес, а также в бюджет субъекта через налоговые отчисления, всего-то и нужно доказать автопутешественнику: здесь вы точно хорошо отдохнете. Не так уж и сложно, не правда ли? Однако на деле образцовый план, ровный на бумаге, оказывается полон «оврагов». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Ключевой и самый массовый летний курорт России — Краснодарский край. Волей судьбы, истории и географии ведет к нему единственная дорога — федеральная трасса М4 «Дон», в которую вложены миллиарды миллиардов. Ежегодно миллионы туристов проезжают ее всю как минимум, дважды: на море и обратно.

И на бумаге эта магистраль — одна из лучших в России: даже новоявленная «платка» М12 «Дону» пока не конкурент. Но так, повторюсь, лишь на бумаге, потому что на практике М4 хороша отнюдь не на всем своем протяжении. А в некоторых местах — так и вовсе сущее издевательство над автотуристом.

Простой пример из личного, увы, опыта: 30 августа, миллионы без всяких оговорок и аллегорий семей везут детвору по домам к 1 сентября. Выехали, как водится, заранее, чтобы не стоять в пробках и «по светленькому» доехать до дома. Шесть утра, пригород Ростова-на-Дону, несколько десятков километров от города — жутчайшая пробка. Мертво стоим без движения более получаса.

Фото: avtovzglyad.ru

Что случилось? Авария? Сбили кого? Налет вражеских дронов, о которых посредством SMS предупреждают ростовчан и гостей региона каждый вечер? Бордовый участок дороги наводит на самые мрачные мысли, водители вышли из машин и пытаются разобраться в случившемся. Причину затора угадать было невозможно, как и представить даже в самом мрачном сне.

Оказалось, что дорожники перекрыли трассу, чтобы установить... рамку системы взимания платы «Платон». Перекрыли дорогу в самые массовые по пассажиропотоку выходные года! Возможно ли такое? В Ростовской области — вполне себе: на дороге стоит кран, который держит верхнюю перекладину, а сварщик неспешно крепит перемычку к установленным столбам.

Неужели эту важнейшую операцию нельзя было сделать несколькими днями позже, когда трасса будет пуста? У вставших затемно водителей не было ответа на этот вопрос: только раздражение, только ненависть. Оставит ли такой подход местных дорожников хоть крошку позитива от прошедшего отпуска? Вряд ли, ведь подобное издевательство на дороге лишь элемент общей практики отечественных дорожников, хотя и выглядит «вишенкой на торте».

Сюда же стоит отнести бесконечный ремонт ростовских дорог, который не заканчивается уже десять (как минимум!) лет; и вечные перегруженные зерновозы, которые и в горку-то заехать не могут, а от асфальта оставляют «рожки да ножки»; и чудовищное количество «61-ых» номеров на обочине, которые на страшась ни пыли, ни камней, ни гаишников объезжают заторы; и заправки с грязными, а порой и вовсе закрытыми туалетами.

Но ответа на вопрос, когда все описанное безобразие и разгильдяйство закончится, нет. И не будет. Пока на проблему, больно бьющую по миллионам россиян, не обратят внимание федеральные власти. На местных чиновников рассчитывать, как мы уже давно поняли, бесполезно.