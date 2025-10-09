Пьяный юноша угнал автомобиль отчима, устроил ДТП и сбежал

В отсутствие родителей 18-летний молодой человек пригласил в гости своего друга. Они вместе распивали спиртные напитки, после чего решили прокатиться на машине Ford, ключи от которого хозяин оставил дома.

Как сообщают «Новости Саратова», непродолжительная поездка завершилась аварией — они врезались в «Газель». Испугавшись ответственности, нарушитель предпочел сбежать с места ДТП. После этого он отвез своего товарища домой, а угнанный автомобиль бросил вблизи одного из местных ресторанов. Сам злоумышленник направился в другой район области, где продолжительное время скрывался.

Вернувшись с отдыха, владелец не обнаружил свою машину на привычном месте и незамедлительно обратился в полицию. Мужчина сразу высказал предположение, что к угону может быть причастен его пасынок.

Оперативники в кратчайшие сроки нашли и задержали подозреваемого. Следствие возбудило в отношении него уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.