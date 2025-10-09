830

Пьяный юноша угнал автомобиль отчима, устроил ДТП и сбежал

Инцидент случился в Энгельсе, пока владелец авто отдыхал на курорте

В отсутствие родителей 18-летний молодой человек пригласил в гости своего друга. Они вместе распивали спиртные напитки, после чего решили прокатиться на машине Ford, ключи от которого хозяин оставил дома.

Александр Проневский

Как сообщают «Новости Саратова», непродолжительная поездка завершилась аварией — они врезались в «Газель». Испугавшись ответственности, нарушитель предпочел сбежать с места ДТП. После этого он отвез своего товарища домой, а угнанный автомобиль бросил вблизи одного из местных ресторанов. Сам злоумышленник направился в другой район области, где продолжительное время скрывался.

Вернувшись с отдыха, владелец не обнаружил свою машину на привычном месте и незамедлительно обратился в полицию. Мужчина сразу высказал предположение, что к угону может быть причастен его пасынок.

Оперативники в кратчайшие сроки нашли и задержали подозреваемого. Следствие возбудило в отношении него уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

