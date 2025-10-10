Водитель Toyota Corolla попал в больницу после того, как сбил лося

ДТП случилось в ночь на 10 октября на 150-м километре автодороги Курган-Тюмень. Мужчина, управлявший легковушкой, не успел вовремя среагировать на внезапно появившегося на проезжей части зверя и сбил его.

Как сообщает издание URA.ru, в результате сильного удара серьезные травмы получил 43-летний житель Краснодарского края, а вот лось, увы, погиб.

Примечательно, что авария произошла в зоне действия предупреждающего знака «Дикие животные», который как раз и информирует водителей о потенциальной опасности на конкретном участке дороги. На данный момент сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства случившегося и в очередной раз просят проявлять особую бдительность в период осенней миграции животных.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Башкирии при столкновении с лосем погиб водитель.