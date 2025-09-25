Лось спровоцировал ДТП в Калужской области

Авария случилась утром 25 сентября в районе деревни Дубровка. Автомобиль марки Skoda столкнулся с неожиданно выбежавшим на проезжую часть диким животным.

Как сообщает портал «Калужские Новости», мужчина за рулем легковушки получил серьезные травмы, медики на месте оказали ему необходимую помощь и доставили в больницу, его состояние на данный момент уточняется. Судьба самого животного осталась неизвестной — после удара лось скрылся в прилегающем лесном массиве.

Сотрудники полиции начали расследование обстоятельств ДТП, чтобы установить все детали случившегося. МЧС традиционно напоминает автолюбителям о необходимости соблюдать повышенную осторожность при движении по дорогам, граничащим с лесами.