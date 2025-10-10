Мусоровоз насмерть задавил пенсионерку в Свердловской области

Как сообщает издание «Вести.ru», прибывшая бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в городскую больницу, однако спасти ее не удалось — пенсионерка скончалась от полученных травм через два часа после ДТП.
Известно, что водитель с 24-летним стажем ранее 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, а также то, что в момент происшествия он был трезв.
Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
