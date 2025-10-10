Мусоровоз насмерть задавил пенсионерку в Свердловской области

Инцидент случился днем 9 октября на улице Металлургов в Краснотурьинске. 46-летний мужчина за рулем спецтехники выезжал задним ходом из контейнерной площадки во двор жилого дома и не увидел в зеркале 89-летнюю местную жительницу.

Водитель не заметил пожилую женщину, когда сдавал назад

Как сообщает издание «Вести.ru», прибывшая бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в городскую больницу, однако спасти ее не удалось — пенсионерка скончалась от полученных травм через два часа после ДТП.

Известно, что водитель с 24-летним стажем ранее 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, а также то, что в момент происшествия он был трезв.

Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как в Казани агрессивный мужчина разнес дубиной попавший в аварию автомобиль.