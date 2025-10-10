Красноярец инсценировал угон автомобиля, чтобы не ехать с женой по магазинам

Как сообщил телеграм-канал полиции Красноярского края 9 октября, правоохранители первоначально возбудили дело об угоне, однако у них быстро возникли сомнения в правдивости показаний владельца транспортного средства. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за ложные показания, мужчина продолжал настаивать на своей версии развития событий, но повторная проверка раскрыла истину.
Выяснилось, что он сам оставил автомобиль на острове, так как не хотел сопровождать жену в поездке по магазинам. Для придания сцене правдоподобности он даже повредил замки машины и подбросил на капот чужую куртку.
Теперь в отношении ранее не судимого 22-летнего жителя Красноярска следователи возбудили уголовное дело — уже по статье о заведомо ложном доносе. Санкция предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.