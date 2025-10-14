Пьяный мужчина поссорился с девушкой и в шестой раз угнал автомобиль

Сам инцидент произошел еще в июле 2025-го, когда 39-летний мужчина, имевший на тот момент уже семь судимостей, выпивал с соседями по хостелу на Кузнечной улице в Минске. Причиной плохого настроения стал конфликт на почве ревности с возлюбленной. В разгар застолья он решил навестить новую знакомую, но стоимость поездки на такси показалась ему слишком высокой.

Как сообщил портал «Онлайн Брест», преступник дождался, пока собутыльники уснут, после чего взял ключи от Opel Omega, принадлежавшего одному из них, и отправился на нем в путь. По дороге он заехал на автозаправку, где приобрел алкоголь и сигареты на деньги, которые нашел в салоне.

Однако свидание не состоялось — женщина не пришла на встречу. Не теряя времени, угонщик познакомился с местным жителем, уже вместе с ним они продолжили распивать спиртное. А когда мужчины в очередной раз отправились за алкоголем на угнанном автомобиле, сотрудники ГИБДД их остановили.

Сообщается, что подозреваемый полностью признал свою вину. Прокуратура Белоруссии отмечает, что фигуранта ранее лишили «прав» на управление транспортными средствами. В отношении него 13 октября суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.