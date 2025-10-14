Водитель погиб в сгоревшем Xiaomi SU7 из-за заблокированных дверей

Авария случилась вечером 13 октября на трассе около города Чэнду. В результате столкновения автомобиль загорелся, а система безопасности получила повреждения, из-за чего перешла в аварийный режим и не позволяла открыть двери.

После инцидента акции компании-производителя обвалились почти на 9%

Как сообщает издание «Власть», в данной ситуации «умная» система создала смертельную ловушку, поскольку питание отключилось, а механизм разблокировки не сработал. Свидетели происшествия пытались помочь мужчине, но не сумели разбить стекло охваченной пламенем машины.

Прокуратура Китая уже начала проверку по факту гибели человека. Представители компании также заявили, что проводят собственное расследование инцидента.

