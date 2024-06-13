Если вы думаете, что из груды современных автомобилей на ходу воспламеняются лишь заокеанские Tesla, которые загораются так же лихо, как устраивают ДТП «благодаря» бестолковым действиям автопилота, то сильно ошибаетесь. Пожар готовы устроить и более приземленные модели. О самых огнеопасных из них расскажет портал «АвтоВзгляд».

Наверняка многие автолюбители уже в курсе, как китайские кроссоверы GAC GS8 едва не погребли заживо своих владельцев. Причиной тому — произвольное возгорание узлов автомобиля. Причем только в России такой случай, увы, не единичный. Скажем больше: Росстандарт уже потребовал от официального представительства «поднебесной» марки в нашей стране провести проверку на возможное несоответствие модели обязательным требованиям безопасности.

В российском офисе GAC успели отреагировать на ситуацию, пообещав «принять решение о целесообразности разработки и согласования программы мероприятий по предотвращению вреда» в рамках Федерального закона «О техническом регулировании».

Напомним, что в мае этого года GAC GS8 не только вспыхнул прямо на ходу, но еще и заблокировал двери и педаль тормоза, из-за чего серьезно пострадал водитель, который поступил в больницу с многочисленными ожогами. А в начале июня произошла аналогичная ситуация. Слава Богу — без последствий для находящихся в салоне людей.

Фото: thepressgroup.net

Впрочем, горят не только «китайцы», но и излюбленные у россиян «корейцы». К примеру, Kia по указанию Национальной администрации безопасности дорожного движения NHTSA, объявила об отзывной кампании, затронувшей почти 500 000 кроссоверов Telluride 2020-2024 годов выпуска по причине дефектов в электропроводке передних кресел, из-за которой сиденья могут попросту загореться. Виной тому — чрезмерное напряжение, вызывающее перегрев и, как следствие, пожар. Официально эта модель в России появиться так и не успела, однако по каналам «серого» импорта поступает к нам по сей день.

Примечательно, что чаще всего воспламеняются именно машины с двигателями внутреннего сгорания, а не электрокары, ранее считавшиеся наиболее уязвимыми из-за литий-ионных аккумуляторных батарей. Согласно исследованию международной аналитическо-страховой онлайн-платформы AutuinsuranceEZ, активнее других полыхают «гибриды»: по итогам минувшего года зафиксировано без малого 3500 случаев возгорания на 100 000 реализованных автомобилей. Вдвое меньше — 1500 инцидентов на сотню тысяч проданных машин — приходится на бензиновые модели. И лишь 25 воспламенений числится за электромобилями. Видимо, речь идет как раз о пресловутых американских Tesla.

Фото: bjak.my

Между тем, к возникновению пожара склонны даже отечественные LADA. Так, полтора года назад АВТОВАЗ ограничил реализацию внедорожников Niva Travel из-за нарушения сборочного процесса при установке плюсового провода стартера — под раздачу попали немногим меньше 3000 автомобилей. Впрочем, на сегодняшний день проблема вроде бы решена.

А недавний анализ «Страхового дома ВСК» выяснил, что среди максимально подверженных произвольному возгоранию иномарок являются модели французской Renault, японской Toyota и корейской Hyundai. Суммарно на автомобили этих брендов пришлось почти 37% от общего числа случаев воспламенения. Самыми пожароопасными специалисты назвали кроссовер Renault Arkana, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado и паркетник Hyundai Creta.