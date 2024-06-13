Наверняка многие автолюбители уже в курсе, как китайские кроссоверы GAC GS8 едва не погребли заживо своих владельцев. Причиной тому — произвольное возгорание узлов автомобиля. Причем только в России такой случай, увы, не единичный. Скажем больше: Росстандарт уже потребовал от официального представительства «поднебесной» марки в нашей стране провести проверку на возможное несоответствие модели обязательным требованиям безопасности.
В российском офисе GAC успели отреагировать на ситуацию, пообещав «принять решение о целесообразности разработки и согласования программы мероприятий по предотвращению вреда» в рамках Федерального закона «О техническом регулировании».
Напомним, что в мае этого года GAC GS8 не только вспыхнул прямо на ходу, но еще и заблокировал двери и педаль тормоза, из-за чего серьезно пострадал водитель, который поступил в больницу с многочисленными ожогами. А в начале июня произошла аналогичная ситуация. Слава Богу — без последствий для находящихся в салоне людей.
Впрочем, горят не только «китайцы», но и излюбленные у россиян «корейцы». К примеру, Kia по указанию Национальной администрации безопасности дорожного движения NHTSA, объявила об отзывной кампании, затронувшей почти 500 000 кроссоверов Telluride 2020-2024 годов выпуска по причине дефектов в электропроводке передних кресел, из-за которой сиденья могут попросту загореться. Виной тому — чрезмерное напряжение, вызывающее перегрев и, как следствие, пожар. Официально эта модель в России появиться так и не успела, однако по каналам «серого» импорта поступает к нам по сей день.
Примечательно, что чаще всего воспламеняются именно машины с двигателями внутреннего сгорания, а не электрокары, ранее считавшиеся наиболее уязвимыми из-за литий-ионных аккумуляторных батарей. Согласно исследованию международной аналитическо-страховой онлайн-платформы AutuinsuranceEZ, активнее других полыхают «гибриды»: по итогам минувшего года зафиксировано без малого 3500 случаев возгорания на 100 000 реализованных автомобилей. Вдвое меньше — 1500 инцидентов на сотню тысяч проданных машин — приходится на бензиновые модели. И лишь 25 воспламенений числится за электромобилями. Видимо, речь идет как раз о пресловутых американских Tesla.
Между тем, к возникновению пожара склонны даже отечественные LADA. Так, полтора года назад АВТОВАЗ ограничил реализацию внедорожников Niva Travel из-за нарушения сборочного процесса при установке плюсового провода стартера — под раздачу попали немногим меньше 3000 автомобилей. Впрочем, на сегодняшний день проблема вроде бы решена.
А недавний анализ «Страхового дома ВСК» выяснил, что среди максимально подверженных произвольному возгоранию иномарок являются модели французской Renault, японской Toyota и корейской Hyundai. Суммарно на автомобили этих брендов пришлось почти 37% от общего числа случаев воспламенения. Самыми пожароопасными специалисты назвали кроссовер Renault Arkana, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado и паркетник Hyundai Creta.