Пьяный угонщик разбил машину друга в Воронежской области

Инцидент случился у супермаркета на улице Красной в селе Пески. 19-летний хозяин ВАЗ-2107 отлучился за покупками, оставив машину вместе со своим 43-летним приятелем внутри. Тот, находясь в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, воспользовался ситуацией, завел авто и уехал.

Нарушитель сел за руль автомобиля, оставленного с ключами в замке зажигания

Как сообщил «МК — Воронеж», владелец автомобиля, выйдя из магазина, увидел происходящее и безуспешно попытался догнать нарушителя пешком. Однако самому угонщику не удалось скрыться — уже через несколько минут он попал в ДТП.

Прибывшие на место аварии сотрудники полиции задержали подозреваемого, который сразу же полностью признал свою вину и объяснил поступок тем, что решил просто покататься.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

