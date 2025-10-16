Амурский тигр атаковал автомобиль, помешавший его обеду

Инцидент произошел 16 октября в отдаленном поселке Врангель, что под Находкой. Молодая пара путешествовала на машине и, заметив редкого зверя, который ел задранную корову практически на обочине дороги, решила за ним понаблюдать. Но хищнику это не понравилось.

Как сообщил телеграм-канал «Amur Mash», туристы начали активно снимать происходящее на видео, освещая закусывающего тигра. В итоге у редкого представителя семейства кошачьих кончилось терпение, он разозлился и прыгнул на наблюдателей. К счастью, атака оказалась лишь демонстрацией угрозы — после нее хищник отступил, не причинив вреда транспортному средству и его пассажирам.

Амурский тигр обычно избегает контактов с человеком, однако защита добычи может кардинально изменить его поведение, делая достаточно агрессивным. Напомним, что ареал обитания этой кошки простирается от берегов Амура и Уссури на юго-востоке России до Маньчжурии и северных районов КНДР. В России его можно встретить в большинстве районов Приморского края (кроме Хорольского) и в восточной части Хабаровского.

В данном случае люди отделались лишь испугом, но подобные встречи могут закончиться гораздо печальнее. Необходимо помнить, что приближаться к диким животным крайне опасно, особенно в темное время суток.