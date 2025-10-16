Амурский тигр атаковал автомобиль, помешавший его обеду

Как сообщил телеграм-канал «Amur Mash», туристы начали активно снимать происходящее на видео, освещая закусывающего тигра. В итоге у редкого представителя семейства кошачьих кончилось терпение, он разозлился и прыгнул на наблюдателей. К счастью, атака оказалась лишь демонстрацией угрозы — после нее хищник отступил, не причинив вреда транспортному средству и его пассажирам.
Амурский тигр обычно избегает контактов с человеком, однако защита добычи может кардинально изменить его поведение, делая достаточно агрессивным. Напомним, что ареал обитания этой кошки простирается от берегов Амура и Уссури на юго-востоке России до Маньчжурии и северных районов КНДР. В России его можно встретить в большинстве районов Приморского края (кроме Хорольского) и в восточной части Хабаровского.
В данном случае люди отделались лишь испугом, но подобные встречи могут закончиться гораздо печальнее. Необходимо помнить, что приближаться к диким животным крайне опасно, особенно в темное время суток.