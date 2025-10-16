Призраки пугают водителей на дорогах Великобритании

Многие британские дороги по сей день имеют репутацию аномальных мест, где, по словам водителей, регулярно встречаются потусторонние сущности. И в преддверии Хэллоуина тамошние журналисты собрали целый список трасс Туманного Альбиона, которые больше всего нравятся привидениям.

Как сообщает издание Mirror, одна из таких локаций расположена вблизи Блю-Белл-Хилл в Кенте. Автомобилисты часто сообщают о встречах с молодой женщиной, которая просит подвезти ее, а затем бесследно испаряется прямо во время движения.

Не менее зловещая репутация и у трассы A616 под Шеффилдом, проложенной рядом со старинным монастырем. Очевидцы рассказывают, что вечерами территорию патрулирует призрак монаха в средневековом одеянии.

Участок B3212 в Дартмуре печально известен феноменом, который местные жители прозвали «Волосатыми руками». Уже более ста лет водители жалуются, что невидимые мохнатые ладони внезапно выхватывают у них руль, пытаясь увести автомобиль в кювет.