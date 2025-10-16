755

Призраки пугают водителей на дорогах Великобритании

Народные легенды создают почву для леденящих душу историй

Многие британские дороги по сей день имеют репутацию аномальных мест, где, по словам водителей, регулярно встречаются потусторонние сущности. И в преддверии Хэллоуина тамошние журналисты собрали целый список трасс Туманного Альбиона, которые больше всего нравятся привидениям.

Александр Проневский

Как сообщает издание Mirror, одна из таких локаций расположена вблизи Блю-Белл-Хилл в Кенте. Автомобилисты часто сообщают о встречах с молодой женщиной, которая просит подвезти ее, а затем бесследно испаряется прямо во время движения.

Не менее зловещая репутация и у трассы A616 под Шеффилдом, проложенной рядом со старинным монастырем. Очевидцы рассказывают, что вечерами территорию патрулирует призрак монаха в средневековом одеянии.

Участок B3212 в Дартмуре печально известен феноменом, который местные жители прозвали «Волосатыми руками». Уже более ста лет водители жалуются, что невидимые мохнатые ладони внезапно выхватывают у них руль, пытаясь увести автомобиль в кювет.

